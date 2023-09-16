نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم السبت، بالتعاون مع لجنة المصالحات الثأرية، في إنهاء خصومة ثأرية عمرها نحو 13 عاما، بين عائلتي "الشيمي ومحمود" بمركز دشنا، وعمل صلح قودة بينهما، في حضور المئات من أهالي القرية ورموز العائلات.

وأقيم سرادق الصلح في حضور عدد من القيادات الأمنية وأعضاء لجنة المصالحات، وأبناء القبائل والعائلات بقرية أبو مناع التابعة لمركز دشنا، وسط تهليل وتكبير الحاضرين بإنهاء الخصومة الثأرية.

وقال الشيخ عبد المعطى أبوزيد، رئيس لجنة المصالحات الثأرية، أن أعضاء لجنة المصالحات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية نجحت في تقريب وجهات النظر، وعقد مصالحة بين أفراد عائلتي "الشيمى ومحمود"، وإنهاء خصومة ثأرية بينهما عمرها حوالى 13 عامًا، وتعاهد الطرفين على إنهاء الثأر بينهما وفتح صفحة جديدة بينهما.