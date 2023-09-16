إيران تحيي الذكرى السنوية الأولى لوفاة مهسا أميني وبدء موجة احتجاجات

يحيي المواطنون في إيران، اليوم السبت، الذكرى السنوية الأولى لوفاة جينا مهسا أميني، التي أثارت وفاتها في سبتمبر الماضي حالة من الغضب واحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.



واعتقلت شرطة الأخلاق الإيرانية أميني، 22 عاما، قبل عام بزعم مخالفتها للقواعد الصارمة للزي الإسلامي. وأصيبت بغيبوبة في ظروف غير واضحة وتوفيت يوم 16 سبتمبر 2022. وقد أثارت وفاتها احتجاجات واسعة النطاق على مستوى البلاد.



وانتشر الشعار "امرأة، حياة، حرية" خاصة بين الجيل الأصغر من إيران، كرمز للاحتجاج ضد السياسات القمعية للدولة. وقمعت قوات الأمن بعنف موجة الاحتجاجات التي أصابت البلاد بالشلل لعدة أشهر.



ولم تصدر دعوات للاحتجاجات في الفترة التي سبقت الذكرى السنوية لوفاة أميني، خوفا من أن تستخدم قوات الأمن العنف مرة أخرى.



ومع ذلك، يعتزم سكان المناطق الكردية إحياء ذكرى أميني اليوم، كما تعتزم بعض المتاجر إغلاق أبوابها لإبداء التضامن.



وذكر شهود عيان أنه تم نشر قوات الأمن ووحدات عسكرية في البلدات المحيطة بمدينة سقز، مسقط رأس أميني. وتستعد قوات الأمن في المدن الكبرى الأخرى أيضا، تحسبا لتجدد الاحتجاجات.



ومن المتوقع تنظيم مسيرات ومظاهرات في عدد من دول العالم لإحياء ذكرى وفاة أميني.