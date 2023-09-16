إيران تعلن حالة طوارئ بمناطق كردية في ذكرى وفاة مهسا أميني

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أعلنت السلطات الإيرانية، حالة الطوارئ في عدد من المناطق الكردية في البلاد في الذكرى السنوي لوفاة جينا مهسا أميني.

وكانت شرطة الأخلاق الإيرانية اعتقلت مهسا أميني - 22 عاما، قبل عام بزعم مخالفتها للقواعد الصارمة للزي الإسلامي.

وأصيبت بغيبوبة في ظروف غير واضحة وتوفيت يوم 16 سبتمبر 2022، وقد أثارت وفاتها احتجاجات واسعة النطاق على مستوى البلاد.

وقالت الكثير من المنظمات الحقوقية الكردية اليوم السبت، إن وحدات الحرس الثوري الإيراني احتجزت والد أميني لفترة وجيزة واستجوبته في مدينة سقز.

ولم يؤكد مسئولون إيرانيون احتجاز الرجل. وقالت وكالة أنباء تسنيم التي ينظر إليها كناطق باسم الحرس الثوري الإيراني، إنه تم اعتقال العديد من الأشخاص في المناطق الكردية.

وأضافت تسنيم أن العديد من الأشخاص اعتقلوا في الساعات الأولى من الصباح لالتقاط صور ومقاطع فيديو للمتاجر لمحاولة "خلق عدم أمن".

وذكر شهود عيان أنه تم نشر قوات الأمن ووحدات عسكرية في البلدات المحيطة بمدينة سقز، مسقط رأس أميني.

وتستعد قوات الأمن في المدن الكبرى الأخرى أيضا، تحسبا لتجدد الاحتجاجات. وجرى تثبيت الكثير من كاميرات المراقبة الجديدة أيضا.

كما تحدث سكان المناطق الكردية عن عمليات تفتيش متزايدة.

وفي طهران وكرج، وهي مدينة تقع غرب العاصمة، حيث اندلعت اشتباكات دامية بعد مقتل أميني، تم نشر شرطة مكافحة الشغب وشوهدت مركبات ثقيلة خاصة بالخدمة الشاقة تجوب الشوارع، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وانتشر شعار "امرأة، حياة، حرية" خاصة بين الجيل الأصغر من إيران، كرمز للاحتجاج ضد السياسات القمعية للدولة.

وقمعت قوات الأمن بعنف موجة الاحتجاجات التي أصابت البلاد بالشلل لعدة أشهر.

ولم تصدر دعوات للاحتجاجات في الفترة التي سبقت الذكرى السنوية لوفاة أميني، خوفا من أن تستخدم قوات الأمن العنف مرة أخرى.

ومن المتوقع تنظيم مسيرات ومظاهرات في عدد من دول العالم لإحياء ذكرى وفاة أميني.