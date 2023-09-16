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تقدم مستشار رئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي ، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري؛ على الاستجابة العاجلة والفورية لنداء الاستغاثة ومساندة المتضررين جراء كارثة الإعصار الذي ضرب شرق البلاد الأحد الماضي.

وقال خلال تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الجمعة: «الرئيس السيسي لم يقصر معنا.. رأينا موقفا إيجابيا كبير جدًا ضربته مصر في فزعة الأخ لأخيه، مصر أول دولة بادرت بالتواجد في الحدث وأقامت مبنى للمواد الغذائية والدوائية والمستلزمات الإغاثية.. شكرا لكم وتحيا مصر».

وأشار إلى استمرار جهود أعمال البحث والإنقاذ المصرية إلى اليوم، موضحا أن حجم الدمار الذي لحق بدرنة جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت المدينة الشرقية يفوق إمكانيات الدولة.

وأفاد بوصول فرق الإنقاذ المصرية والمساعدات الإغاثية كأول دولة لمساعدة المنكوبين بالمناطق المتضررة.

وتابع: «المستشار عقيلة صالح عيسى رئيس مجلس النواب، استنجد بمصر والرئيس السيسي بطلب الإغاثة اللازمة لمواجهة الكارثة التي حلت بنا، وفي أقل من بضع ساعات؛ كان كل شيء موجود في ليبيا».

ولفت إلى إصدار البرلمان قانون بميزانية طوارئ تقدر بحوالي 10 مليارات دينار بما توازي ملياري دولار؛ لتمكين المتضررين من مواجهة تداعيات الكارثة.