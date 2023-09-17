الأهلي يتصدر ترتيب دوري كرة اليد للمحترفين

أسدل الستار أمس على مباريات الجولة الخامسة من المرحلة الأولى لدوري المحترفين لكرة اليد لموسم 2023-2024.
وجاءت نتائج مباريات الجولة الخامسة كالتالي:
فوز الأهلي على الشمس بنتيجة 30-19
فوز سموحة على أصحاب الجياد بنتيجة 29-25
فوز الأولمبي على العبور بنتيجة 29-23
فوز الترسانة على المعادي بنتيجة 25-24
خسارة الزمالك أمام البنك الأهلي بنتيجة 27-26
فوز الجزيرة على الزهور بنتيجة 27-24
فوز الطيران على سبورتنج بنتيجة 31-30
فوز هليوبوليس على طلائع الجيش بنتيجة 36-32
ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة السادسة يوم الثلاثاء المقبل، حيث تقام 8 مباريات على مدار اليوم.
جدول ترتيب دوري المحترفين لكرة اليد :
الأهلي: 15 نقطة .. +44
البنك الأهلي: 15 نقطة .. +19
هليوبوليس: 11 نقطة .. +14
الزمالك: 11 نقطة .. +14
الجزيرة: 9 نقاط .. +5
الزهور: 9 نقاط .. +1
طلائع الجيش: 9 نقاط .. -1
الطيران: 8 نقاط .. +3
سبورتنج: 8 نقاط .. +1
الترسانة: 6 نقاط .. -17
سموحة: 6 نقاط .. -2
الشمس: 5 نقاط .. -14
أصحاب الجياد: 4 نقاط .. -15
الأولمبي: 4 نقاط .. -3
المعادي: صفر
العبور: صفر
الجدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة الدوري، بعد منافسه قوية مع غريمه التقليدي الزمالك.