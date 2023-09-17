الأهلي يتصدر ترتيب دوري كرة اليد للمحترفين

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أسدل الستار أمس على مباريات الجولة الخامسة من المرحلة الأولى لدوري المحترفين لكرة اليد لموسم 2023-2024.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الخامسة كالتالي:

فوز الأهلي على الشمس بنتيجة 30-19

فوز سموحة على أصحاب الجياد بنتيجة 29-25

فوز الأولمبي على العبور بنتيجة 29-23

فوز الترسانة على المعادي بنتيجة 25-24

خسارة الزمالك أمام البنك الأهلي بنتيجة 27-26

فوز الجزيرة على الزهور بنتيجة 27-24

فوز الطيران على سبورتنج بنتيجة 31-30

فوز هليوبوليس على طلائع الجيش بنتيجة 36-32

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة السادسة يوم الثلاثاء المقبل، حيث تقام 8 مباريات على مدار اليوم.

جدول ترتيب دوري المحترفين لكرة اليد :

الأهلي: 15 نقطة .. +44

البنك الأهلي: 15 نقطة .. +19

هليوبوليس: 11 نقطة .. +14

الزمالك: 11 نقطة .. +14

الجزيرة: 9 نقاط .. +5

الزهور: 9 نقاط .. +1

طلائع الجيش: 9 نقاط .. -1

الطيران: 8 نقاط .. +3

سبورتنج: 8 نقاط .. +1

الترسانة: 6 نقاط .. -17

سموحة: 6 نقاط .. -2

الشمس: 5 نقاط .. -14

أصحاب الجياد: 4 نقاط .. -15

الأولمبي: 4 نقاط .. -3

المعادي: صفر

العبور: صفر

الجدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة الدوري، بعد منافسه قوية مع غريمه التقليدي الزمالك.