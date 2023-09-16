فريق طبي بمستشفى قنا الجامعي ينجح في استئصال ورم حميد بالغدة الدرقية لمريضة

أعلن الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، عن نجاح فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر في استئصال ورم حميد بالغدة الدرقية في منطقهة ما بين الرئتين "الحيزوم الخلفي"، كانت تعاني من من صعوبة شديدة في التنفس وآلام بالصدر وكحه مزمنة، وذلك في ضوء الخدمات المتقدمة التي تقدمها مستشفيات قنا الجامعية ذات المهارة الخاصة.

وأضاف الدكتور محمد عبدالباري، أستاذ جراحة القلب والصدر، أنه تم فحص المريضة فور استقبالها ودخولها للعيادات الخارجية، وتبين أنها تعاني من صعوبة شديدة بالتنفس وآلام بالصدر، وبها تاريخ مرضي باستئصال جزئي للغدة الدرقية بالرقبة منذ 30 عاما، وبإجراء الإشعات والفحوصات اللازمة أظهر وجود ورم كبير في منطقه ما بين الرئتين، وتم تجهيز المريضة وعمل الفحوصات اللازمة، ثم دخولها للعمليات، وتم استئصال الورم كليا وخروج المريضة من العمليات وهي في حالة مستقرة، مؤكدا أنه تم إجراء العملية على نفقة الدولة مجانا.

وتابع الدكتور محمد يسري مدير مستشفى الحرم الجامعي، أن المريضة تماثلت للشفاء بعد المتابعة الطبية المستمرة، ووضعها تحت الملاحظة والعلاج بالقسم، وتم خروجها من المستشفى للتحسن.