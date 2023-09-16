جامعة الوادي الجديد تشارك في البرنامج التدريبي مساواة الإعاقة

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أكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، أن مركز دعم ذوي الإعاقة بالجامعة شارك في البرنامج التدريبي "مساواة الإعاقة" الذي نظمته إحدى الهيئات الأمريكية، بالتعاون مؤسسات الاستشارات في مجال الإعاقة.

وقالت الدكتورة أسماء محمد عيد مدير مركز خدمات ذوي الإعاقة بجامعة الوادي الجديد، إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين جامعة الوادي الجديد وبين الهيئة الأمريكية والخاصة بمشروع إنشاء وتطوير مركز لذوي الإعاقة.

وأضافت أن البرنامج التدريبي تضمن عدة مراحل وهي المرحلة الأولى والتي تم فيها التدريب المباشر لمدة 5 أيام متواصلة بالقاهرة، والمرحلة الثانية عبارة عن جلسة تدريب فردية أونلاين نهاية هذا الشهر، والمرحلة الثالثة تضمنت التدريب العملي لمدة يومين أوائل شهر سبتمبر.

وقالت إن المرحلة الرابعة عقد جلسة تقييم ومتابعة فردية أونلاين، والمرحلة الخامسة سيتم خلالها تنفيذ تدريب "DET" داخل الجامعة.

وأكدت أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تأهيل وإعداد مركز خدمات ذوي الإعاقة بالجامعة، وتنوع المادة العلمية بما يتناسب مع ظروف الإعاقات المختلفة للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة.