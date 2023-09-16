مدير فرق المصارعة الجزائرية يؤكد فرار لاعبين اثنين بمطار فرانكفورت الألماني

أكد مدير الفرق الوطنية للمصارعة أرزقي آيت حسين، خبر فرار عنصرين من الفريق الجزائري للمصارعة أول أمس الخميس، في مطار فرانكفورت الألماني ، أثناء رحلة العودة من اليونان، مشيرا "انتبهنا لعدم التحاقهما بالطائرة المتوجهة للجزائر".

وقال آيت حسين في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، أن المصارعين استغفلا الفريق المرافق وبدل صعود الطائرة المتوجهة للجزائر دخلا لمطار فرانكفورت بحكم أنهما يحوزان فيزا "شنجن" لازالت صلاحيتها سارية علما أن الحجز كان عبر طيران "لوفتهانزا".

وأضاف آيت حسين، أن المصارعين الفارين تواصلا مع بعض زملائهما وأخبراهما أنهما بخير وعلى ما يرام ، وتحفظ المتحدث عن منح تفاصيل اضافية .

وتأسف آيت حسين للتصرف الذي قام به المصارعين متخوفا أن يصبح الموضوع شائعا ويستهوي الشباب من المنتمين للفرق الرياضية والفريق الوطني في مختلف الرياضات ممن يسافرون للمنافسات الدولية .

وقال: " اللاعبان تجاوزا الـ 25 سنة لا يمكننا الحجز على حرياتهما في التنقل داخل المطار أومصادرة جوازات سفرهما"، مؤكد انه لم يكن هنالك أيه مؤشرات تلفت الانتباه منهما قائلا "أجريا المنافسة في هدوء تام ودون أية مشاكل ".

كانت صحيفة "الحياة" الجزائرية، كشفت عن فرار لاعبين بالمنتخب الجزائري للمصارعة بعد مشاركتهما في بطولة الألعاب الشاطئية باليونان.

وذكرت المصادر أن "الأمر يتعلق بالثنائي إسلام قوادمة والهادي يحي قاسم"، مشيرة إلى أن المصارعين هربا من مطار فرانكفورت يوم الخميس الماضي أثناء رحلة العودة إلى الجزائر.