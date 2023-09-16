وزيرة خارجية ألمانيا: منفتحون على حل دبلوماسي للنزاع النووي مع إيران

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن بلادها منفتحة على حل دبلوماسي بعد قرار الإبقاء على عقوبات الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب برنامجها النووي.

وقالت بيربوك في واشنطن يوم الجمعة، إن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أوضحت أنه سيتم الإبقاء على العقوبات، بسبب برنامج إيران النووي المتقدم.

وأضافت أن هذه التداعيات المباشرة للانتهاكات الإيرانية الخطيرة والمستمرة للاتفاق النووي .

وبموجب الاتفاق المبرم عام 2015، الذي كان يستهدف منع إيران من تطوير أسلحة نووية، كان من المقرر أن يتم رفع العقوبات يوم 18 أكتوبر.

وقالت بيربوك: «لا نزال منفتحين على حل دبلوماسي، والهدف هو تجنب حدوث انتشار إقليمي، بمعنى نقل أسلحة نووية أو سبل إنتاجها».

كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أيضا، أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي، قائلا: «نحن مصممون، الرئيس بايدن مصمم على عدم حصول إيران على سلاح نووي بطريقة أو بأخرى.. ونواصل الاعتقاد بأن الدبلوماسة هي الطريقة الأكثر فاعلية لتحقيق هذه النتيجة».