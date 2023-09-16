أعلنت سلطات عينتها روسيا في شبه جزيرة القرم، اليوم السبت، اعتزامها بيع نحو 100 من الأصول الأوكرانية، من بينها عقار يمتلكه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال رئيس برلمان القرم، فلاديمير كونستانتينوف، إن الأصول المؤممة ستباع "قريباً"، وإن السلطات أجرت أول ثمانية مزادات لبيع أصول يمتلكها رجال أعمال أوكرانيين، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف كونستانتينوف، خلال بيان على منصة "تليجرام"، أن عقود البيع وصلت قيمتها إلى ما يزيد عن 815 مليون روبل (8.51 مليون دولار).

وكانت السلطات التي عينتها روسيا في القرم قد قالت في فبراير إنها أممت حوالي 500 أصل في شبه الجزيرة، منها ممتلكات لكبار الساسة ورجال الأعمال الأوكرانيين.

ومنذ عام 2014، تسيطر موسكو على القرم، المعترف بها دوليا جزءا من أوكرانيا، حين ضمت شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود قبل ثمانية أعوام من حربها الشاملة في أوكرانيا.