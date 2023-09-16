تحت عنوان "أسبوع بايدن الصعب"، استعرضت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ما وصفته بـ"انتكاسات شخصية وسياسية" يتعرض لها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها إنه "على مدار السبعة أيام الماضية، كان الرئيس بايدن محاصراً على عدة جبهات شخصية وسياسية، الأمر الذي يشكل تحدياً على قدرته الأمر الذي يمثل تهديداً لعائلته ويعرض وضعه السياسي للخطر".

وأضافت الصحيفة، أن بايدن واجه انتقادات لأدائه في مؤتمر صحفي بالخارج، كما حثه أحد كتابه المفضلين على عدم الترشح مجدداً، الأمر الذي يثير مزيدا من القلق في حزبه "الحزب الديمقراطي".

واستعرضت "نيويورك تايمز" المشاكل التي يواجهها بايدن، قائلة إن حليفاً بارزاً شكك ضمنياً في خياره لمرشح نائب الرئيس، وشهدت صناعة السيارات إضرابا للعمال الذي قد يقوض الاقتصاد، كما وجهت ثلاث اتهامات إلى نجله هانتر، وعلاوة على ذلك فتح الجمهوريون في مجلس النواب تحقيق مساءلة تمهيداً للعزل يستهدف اتهامه بجرائم كبرى وجنح.

وذكرت أن بايدن وفريقه لم يبدوا أي قلق خاص؛ فبعد حملة انتخابية صعبة، وعامين ونصف مضطربين (في البيت الأبيض)، أصبحوا معتادين على "تقلبات الرئاسة".

وقال مدير الاتصالات بالبيت الأبيض، بن لابولت: "تم التقليل من (جهد) الرئيس بايدن قبل عامين، ثم مرر تشريعا تاريخيا الذي قاد الولايات المتحدة إلى تحقيق أقوى انتعاش لأي اقتصاد متطور في العالم"، مضيفا: "لا تشتتنا حجج واشنطن التي لا يهتم بها تماما معظم الأمريكيين".

ورأت "نيويورك تايمز" أن "تفادي هذا التشتيت بالكاد يكون سهلاً؛ إذ تم إخبار بايدن بلائحة الاتهام ضد نجله، الخميس الماضي، قبل مغادرته البيت الأبيض لإلقاء خطاب في ولاية ماريلاند يهاجم فيه خطط الجمهوريين بشأن الميزانية".

ولم يتحدث بايدن عن الانتكاسات التي شهدها هذا الأسبوع، بالرغم من أنه كانت هناك لحظة في حفل مسائي لجمع التبرعات للحملة عندما أعرب فيها عن أسفه لتغير الثقافة السياسية منذ انتخب للمرة الأولى في مجلس الشيوخ عام 1972.