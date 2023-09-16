أفادت مديرية الحماية المدنية بولاية بجاية في الجزائر، بإخماد نحو 20 حريق غابات بعدة مناطق بالولاية باستثناء حريق واحد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال بيان صادر عن المديرية، ونُشر عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم السبت، إنه تمت السيطرة وإخماد خلال 24 ساعة الماضية ما يقارب من 20 حريق غطاء نباتي بعدة مناطق في ولاية بجاية، كما نقلت شبكة «روسيا اليوم».

وأضاف أنه حتى الآن، لم يبق سوى حريق واحد في عش الباز ببلدية بجاية وحريق آخر بالمكان المسمى مهوي ببلدية تيشي الذي تم إخماده ويبقى تحت الحراسة.

وأشار البيان، إلى تسخير كل الإمكانيات لعدة متدخلين للحد من انتشار وتوسع رقعة هذه الحرائق، على غرار فرق التدخل يوم أمس للأرتال المتنقلة لكل من ولاية البويرة، سطيف وبرج بوعريريج.

وكان مدير الحماية المدنية لولاية بجاية في الجزائر العقيد نور الدين فدي، قد أعلن الليلة الماضية، نشوب حريق بإحدى الغابات بمنطقة عش الباز ببوليمات.