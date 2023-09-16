ديلي ميل البريطانية: 40% من الأشخاص أثناء إنعاشهم قادرون على الحياة بدون قلب لمدة ساعة

كشفت تجربة حديثة، أن 40% من الأشخاص أثناء عملية إنعاشهم تمكنوا من البقاء على قيد الحياة لمدة ساعة كاملة بقلب متوقف، بل وأكد بعض الناجين أنهم كانوا يسمعون ما يدور حولهم.

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن فريقا من جامعة نيويورك راقب 667 شخصا أثناء عملية الإنعاش بعد توقف قلوبهم لفترات استمرت ساعة كاملة.

وجد الفريق عبر صور الأشعة أن 40% من المبحوثين ظلت أدمغتهم تعمل خلال توقف القلب، ما يعني قدرتهم على السمع والإبصار والتفكير ورؤية الأحلام، بينما توفى 30% من الذين ظلوا أحياء بعد توقف القلب، بينما نجى 10% بعد ساعة من عطل القلب.

وروى 28 شخصا من الناجين روايات متنوعة عن تلك الساعة، فكان بعضهم يسمع ما يدور حوله وآخرون يرون أحلام غريبة، وتمكن أحد الناجين من تذكر الكلام الذي سمعه أثناء توقف قلبه وأعاده بنفس الترتيب، ما يعني جودة عمل الدماغ في تلك الساعة الحرجة.