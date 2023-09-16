الإيطالية النيجيرية آنا باسي تشارك في عروض مهرجان هي الفنون

أعلن القائمون على مهرجان "هي الفنون" في دورته الثالثة عن تقديم المغنية وكاتبة الأغاني النيجيرية - الإيطالية "آنا باسي" عرض غنائي متنوع لمزيج خاص من الموسيقى الأفريقية وموسيقى الفولك والبوب والسول، على مسرح هي الفنون.

وآنا باسي، هي أحد أهم الفنانين في المشهد الموسيقي الإيطالي، قدمت خلال مسيرة فنية قصيرة، أكثر من 70 حفلة غنائية في أماكن مختلفة.

يقام الحفل يوم 29 سبتمبر الجاري بمركز التحرير الثقافي، قاعة إيوارت، في الساعة 6:30 مساء.

يذكر أن النسخة الثالثة من المهرجان تقام في الفترة من 29 سبتمبر، وتستمر حتى الأول من أكتوبر بالجامعة الأمريكية.

ويهتم المهرجان بالمرأة المصرية في الفنون بشكل عام في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى السينما ووجود عروض للأفلام وورش عمل سينمائية وموسيقية.