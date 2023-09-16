نجم المصري يهنئ اتحاد العاصمة بالفوز على الأهلي في السوبر

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حرص الجزائري عماد الدين بوبكر، لاعب المصري البورسعيدي، على تهنئة فريق اتحاد العاصمة بالفوز بلقب السوبر الأفريقي.

وفاز اتحاد العاصمة بلقب السوبر بعدما تغلب على الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة بالسعودية.

ونشر بوبكر – الذي لعب سابقاً ضمن صفوف شبيبة الساورة وأولمبي المدينة – عبر حسابه على تويتر، تهنئة خاصة لزملائه السابقين ومواطنيه بتحقيق لقب السوبر الأفريقي.

وكان اتحاد العاصمة قد سجل هدفه الوحيد عن طريق زين الدين بلعيد من ركلة جزاء حصل عليها الفريق الجزائري في الدقيقة 43 من زمن المباراة.

ويعد هذا اللقب هو الثاني لأندية الجزائر ، بعدما حصد وفاق سطيف أول الألقاب عام 2014 وعلى حساب النادي الأهلي أيضا.