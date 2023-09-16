مصدر حكومي مغربي ينفي زيارة الرئيس الفرنسي للمملكة

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نفي مصدر حكومي مغربي، اليوم السبت، زيارة للرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون للمملكة.

وأفاد المصدر الحكومي بأن زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب "ليست مُدرجة في جدول الأعمال ولا مُبرمجة"، بحسب وكالة الأنباء المغربية (ماب).

كانت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، أعلنت في حديث لإحدى القنوات الإخبارية، عن برمجة زيارة للرئيس ماكرون إلى المغرب، بدعوة من الملك محمد السادس.

وعبر المصدر الحكومي الرسمي ذاته عن استغرابه لكون كولونا اتخذت "هذه المبادرة أحادية الجانب ومنحت لنفسها حرية إصدار إعلان غير مُتشاور بشأنه بخصوص استحقاق ثنائي هام".

وتشهد العلاقات بين المغرب وفرنسا توترا منذ سبتمبر عام 2021 بعد قرار باريس بتشديد منح التأشيرات للمواطنين المغاربة، ولم يتبادل البلدان الزيارات الدبلوماسية منذ تلك الفترة.