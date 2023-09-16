 محافظ قنا: قرارات الرئيس بمثابة تصدي حقيقي للتحديات الاقتصادية العالمية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ قنا: قرارات الرئيس بمثابة تصدي حقيقي للتحديات الاقتصادية العالمية

حمادة عاشور
نشر في: السبت 16 سبتمبر 2023 - 10:17 م | آخر تحديث: السبت 16 سبتمبر 2023 - 10:17 م

أشاد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بقرارات الرئيس السيسي، خلال مؤتمر بني سويف، والتي تتمثل في زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

كما ثمن كل القرارات التي تصب في مصلحة المواطن والتي منها "إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024".

وأضاف الداودي، أن قرارات الرئيس اليوم تعد تصدي حقيقي للتحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، ويؤكد شعور القيادة السياسية بمتطلبات واحتياجات المصريين وحرصها على مساندة الفئات الأكثر احتياجاً ورفع المعاناة عن المواطنين بشكل مباشر وسط أزمات توجه العالم أجمع.

وأشار إلى أن الاستقبال الحاشد للرئيس الذي شهدته محافظة بنى سويف اليوم، يعكس تقدير المواطن المصري للجهود التي أجرتها الدولة في سبيل تنمية وتطوير محافظات صعيد مصر، مؤكدا أن الدولة لم تدخر جهدا في سبيل وضع خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة على أرض صعيد مصر.

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