• أمين سراج: حصلنا على تمويلات بقيمة 1.3 مليار جنيه بنظام التأجير التمويلى خلال العام الحالي

توصلت شركة هايد بارك العقارية للتطوير إلى اتفاق مع بنكين يعملان بالسوق المحلية للحصول على تمويلات بقيمة 3.5 مليار جنيه، تبعا لتصريحات المهندس أمين سراج العضو المنتدب للشركة.

أضاف سراج فى تصريحات لـ« مال وأعمال ــ الشروق» أن الشركة ستقوم بالتوقيع على اتفاقية التمويل مع البنكين خلال أيام وذلك بواقع مليار جنيه وتمويل آخر بقيمة 2.5 مليار جنيه والمتوقع البدء فى استخدام القرض خلال أسبوعين.

تابع: التمويلات الجارى توقيع العقود النهائية بشأنها سيتم استخدامها وفقا للاحتياجات التمويلية لمشروعات الشركة الجارى تطويرها.

وعن آليات التمويل الأخرى التى تعتمد عليها الشركة، قال سراج إن هايد بارك قامت خلال العام الحالى بتوريق شيكات بحوالى ٥٠٠ مليون جنيه والمتوقع توريق ١٥٠ مليون جنيه أخرى قبل نهاية العام، وذلك فى الوقت الذى استطاعت الشركة توفير تمويل بقيمة 1.3 مليار جنيه من خلال التأجير التمويلى لبعض الأصول التى تمتلكها.

وتستعد «هايد بارك العقارية» لتوقيع عقود مقاولات بقيمة 3.5 مليار جنيه وذلك فى نوفمبر المقبل للإسراع بمعدلات الإنشاءات فى مشروعاتها المختلفة، تبعا لتصريحات أمين، مشيرا إلى أن الشركة لديها عقود مقاولات بقيمة ٦ مليارات جنيه لمدة عامين.

وكشف أمين عن زيادة رأسمال هايد بارك من ٤٠٠ مليون جنيه إلى 1.8 مليار جنيه خلال العام الحالى، والمتوقع إجراء زيادة جديدة خلال العام القادم ليتجاوز رأسمال الشركة المدفوع المليارى جنيه.

وحققت هايد بارك مبيعات تعاقدية خلال العام الحالى ما يتجاوز ١٠ مليارات جنيه والمستهدف أن تصل إلى ١٢ – ١٣ مليار جنيه بنهاية العام، وذلك مقابل ٧ مليارات جنيه مبيعات الشركة عام ٢٠٢٢، تبعا لتصريحات سراج، مشيرا إلى أن الشركة أقرت زيادة فى متوسط الأسعار ٤٠٪ منذ العام الماضى وحتى الآن.

وقال سراج إن الشركة تتفاوض على شراء قطعتى أرض جديدتين فى غرب القاهرة من هيئة المجتمعات العمرانية إحداهما مساحتها ١٠٠ فدان والأخرى ٩٥ فدانا لإقامة مشروع عمرانى متكامل.

وتمتلك هايد بارك مشروعين فى مدينة السادس من أكتوبر وهما «تاونى» و «جاردن لايكس» بإجمالى مساحة تزيد على ١٠٠ فدان.

ويعد مشروع الشركة فى القاهرة الجديدة «هايد بارك» هو أكبر مشروعاتها فى السوق العقارية بمساحة تقدر بنحو ٦ ملايين متر مربع. وقال سراج ان الشركة استطاعت تسليم ما يزيد على ٩ آلاف وحدة سكنية، وتوجد ٢٥٠٠ أسرة تقيم بالمشروع وجار تشطيب ١٩٠٠ وحدة والمتوقع أن تصل عدد الأسر المقيمة نحو ٤٠٠٠ أسرة فى منتصف ٢٠٢٤.

أضاف أن الشركة تعطى أولوية للإنشاءات والشق الخدمى بالمشروع، وتوصلت إلى اتفاق مع سلسلة سعودى لإقامة متجر داخل المشروع على مساحة ٣٣٠٠ متر مربع، وجار العمل فى أعمال التشطيبات للنادى بمساحة ٤٠ فدانا وتفتتح المرحلة الأولى منه بمساحة ٢٠ فدانا فى يونية ٢٠٢٤.

وبالنسبة للشق الإدارى بالمشروع، قال سراج إن الشركة بدأت تسليم أول ٦ مبان إدارية ويوجد حوالى ٢٥ شركة ستقوم بالتشغيل أول ٢٠٢٤، و٢٥ شركة اخرى ستعمل منتصف ٢٠٢٤.

وبالنسبة لمشروع الشركة فى الساحل الشمالى، قال سراج إن الشركة استطاعت تطوير ٤٠٪ من المشروع المقام على مساحة ٢٣٧ فدانا، وجار العمل بالمرافق والطرق والبنية التحتية، وتم طرح ٣ مراحل وبيعها بالكامل وحققنا نحو 4.5 مليار جنيه مبيعات من المشروع العام الحالى.