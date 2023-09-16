وكالة الطاقة الذرية تندد بقرار إيران استبعاد مفتشين تابعين لها من العمل بالبلاد

نددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم السبت، بما وصفته بالإجراء "غير المتناسب وغير المسبوق" الذي اتخذته إيران باستبعاد نحو ثلث مفتشي الوكالة الأكثر خبرة المعينين في البلاد، مما يعوق قدرتها على الإشراف على الأنشطة النووية لطهران.

وقال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة في بيان "أندد بشدة بهذا الإجراء الأحادي غير المتناسب وغير المسبوق الذي يؤثر على التخطيط وأنشطة التفتيش التي تجريها الوكالة في إيران بشكل معتاد ويتعارض بشكل علني مع التعاون الذي ينبغي أن يكون قائما بين الوكالة وإيران"، وفقا لوكالة رويترز.

كان غروسي قد قال يوم الاثنين الماضي، إن الوكالة "تأمل وتتوقع" تعاونا أكبر من الحكومة الإيرانية بشأن برنامجها النووي.

وأضاف غروسي في كلمته أمام اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا، إن عملية التحقق والمراقبة المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة التي تقوم بها الوكالة قد تأثرت بشكل خطير بقرار إيران في فبراير 2021 بوقف التنفيذ الكامل لالتزاماتها المتعلقة بالبرنامج النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأشار إلى "تفاقم الوضع" بسبب قرار إيران اللاحق بإزالة جميع معدات المراقبة والرصد المرتبطة بتطبيق خطة العمل المشتركة التي تحدد قواعد مراقبة برنامج إيران النووي.