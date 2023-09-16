تحدث المالي أليو ديانج لاعب الأهلي عن خسارة الفريق لقب كأس السوبر الإفريقي في المملكة العربية السعودية.

وتلقى الأهلي هزيمة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد سجله زين الدين بلعيد من ركلة جزاء في الشوط الأول من اللقاء.

وقال أليو ديانج في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" :"الخسارة أمر مؤلم ومؤثر جدًا نحن لم نتوقع ما حدث في المباراة، ولكن هذه كرة القدم، سنرفع رؤوسنا رغم كل شيء ونواصل العمل ونحاول تصحيح الأخطاء التي فعلناها الليلة، وسنبدأ التفكير في المستقبل".

وتابع: "لا يعني لي الكثير أن أفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة لأننا خسرنا الكأس، كان من لأفضل أن نفوز بالكأس وأن أكون رجل المباراة وقتها سيكون الأمر جميلًا ولكن هذا لا يعني شيئًا بالنسبة لي".