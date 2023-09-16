محافظ الأقصر يفتتح معرض أهلا مدارس أمام محطة السكة الحديد

افتتح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، معرض "أهلا مدارس" أمام محطة قطار الأقصر، بنسبة تخفيض تصل إلى 30% عن السوق الخارجي.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، إن المعرض يضم 20 عارضا ويحتوي على كل ما يخص مستلزمات المدارس من أدوات مكتبية وشنط مدرسية وأحذية وملابس وزي مدرسي وملخصات دراسية، وحلوى المولد النبوي والسلع الاستراتيجية، بأسعار مخفضة.

وأضاف مختار، أن هناك 6 قوافل متنقلة تغطي كل مراكز ومدن المحافظة بواقع سيارتين لكل مدينة بإجمالي 12 سيارة، وبمشاركة نحو 200 مكتبة وسلسلة تجارية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث تشارك الشركة المصرية لتجارة الجملة بالسلع الأساسية كالسكر بـ20 جنيها والزيت بـ40 زجاجة 800 مليلتر والأرز 20 جنيها، و13 شادرا آخرا أمام كبرى المكتبات في مناطق عدة بالمحافظة.

وأشار إلى أن المعرض يستمر حتى نهاية شهر سبتمبر مع استمرار العمل بالمبادرة بالمكتبات المشاركة وقوافل السيارات المتنقلة خلال العام الدراسي.

واستطرد أن محافظ الأقصر خلال تفقده للمعرض ولقائه بالعارضين والمواطنين، وجه بكتابة الأسعار بشكل واضح على كل السلع والمنتجات وبيان أسعار ونسب الخصومات لرواد المعرض.

أوضح أنه سيتم توفير أماكن دائمة للعرض بالسوق الحضري، مؤكدا حرص الدولة على تقديم كل أوجه الدعم للمواطنين، للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، من خلال تنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة في المناسبات المختلفة على مدار العام.