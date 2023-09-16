الغربية تناقش استعدادات الاحتفال بنصر أكتوبر والعيد القومي للمحافظة

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عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم السبت، اجتماعا موسعا لمناقشة رؤية واستعدادات محافظة الغربية للاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيد والعيد القومي للمحافظة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ونجوى العشيري السكرتير العام، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، أحمد القللي وكيل وزارة القوى العاملة، أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أحمد عبد الغني الهيئة العامة لتعليم الكبار، محمد سعفان مدير الشباب بمديرية الشباب والرياضة، أميرة أحمد المجلس القومي للمرأة، المكتب الفني لمحافظ الغربية.

وأوضح المحافظ، أن الغربية اعتادت على الاحتفال بالعيد القومي وذكرى انتصار أكتوبر المجيد، مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالات أهم وأقوى المناسبات الخاصة بالمحافظة إحياءً لهذه الذكرى واستعادة الأمجاد لتعريف وتعليم الأجيال الجديدة من الشباب بمعنى البطولة وغرس الانتماء وحب الوطن.

ووجه المحافظ، جميع الجهات المعنية بحصر كل الأنشطة التي ستنفذها خلال احتفالات نصر أكتوبر والعيد القومي.

وأكد رحمي، أن احتفالات الغربية هذا العام ستكون مليئة بالمفاجآت وستدخل السرور على أهل المحافظة بالكامل.