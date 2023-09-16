العراق: القبض على 7 دواعش في الأنبار ونينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، إلقاء القبض على 7 متهمين بالإرهاب في محافظتي الأنبار ونينوى.

ونقلت "شبكة أخبار العراق"، اليوم السبت، عن بيان للمديرية قوله إنه "بعمليات منفصلة واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعب قيادات الفرق العاشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات البرية المتواجدة في قواطع المسئولية، تم نصب كمائن محكمة في سيطرتي الصقور والموظفين وقريتي أبو گدور والبوير ومنطقة الجدعة وحي الشفاء، أسفرت عن إلقاء القبض على 7 متهمين بالإرهاب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في قضائي الموصل والفلوجة وإحدى مناطق غربي نينوى".

وأضاف البيان: "تم تسليمهم إلى جهات الطلب.. بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".