 نشطاء مناخ يغلقون طريقا سريعا احتجاجا على دعم الوقود الأحفوري - بوابة الشروق
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نشطاء مناخ يغلقون طريقا سريعا احتجاجا على دعم الوقود الأحفوري

(د ب أ)
نشر في: السبت 16 سبتمبر 2023 - 10:47 م | آخر تحديث: السبت 16 سبتمبر 2023 - 10:47 م

أغلق مئات من نشطاء المناخ طريقا سريعا بالقرب من الحي البرلماني والحكومي الهولندي في لاهاي اليوم السبت، لليوم الثامن على التوالي من الاحتجاج ضد دعم الوقود الأحفوري.

واستخدمت السلطات خراطيم المياه لإبعاد المتظاهرين عن الطريق السريع.

وقالت الشرطة إن 650 شخصا اعتقلوا ونقلوا بالحافلات إلى ملعب لكرة القدم حيث أطلق سراح معظمهم مرة أخرى.

كما صادر الضباط طبولا كان المتظاهرون يستخدمونها للتشويش على اتصالات الشرطة. لكن المتظاهرين استعادوا أدواتهم في وقت لاحق.

وكان متظاهرو جماعة إكستنكشن ريبيليون، تمرد ضد الانقراض، قد دعوا ليوم ثامن على التوالي من حصار الطريق السريع.

ويتهم النشطاء الحكومة بعدم الوفاء بوعدها بخفض الإعفاءات الضريبية وغيرها من أشكال الدعم للطيران والشحن وتوليد الطاقة من الوقود الأحفوري وإنتاج النفط.

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