5 مرشحين يتنافسون على رئاسة حزب سيريزا اليوناني غدا

وسيجرى التصويت بين الساعة الثامنة صباح غد حتى الثامنة مساء، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم السبت.ويحق لأي شخص فوق 15 عاما، ينضم كعضو في حزب "سيريزا" بحلول اليوم 16 سبتمبر، أو يسجل اسمه كعضو حزبي، في يوم الانتخابات، التصويت.وربما تقدم نتائج الانتخابات الوطنية، التي جرت في وقت سابق هذا العام، لمحة أولية عن نتيجة تلك الانتخابات.