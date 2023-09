واصل محمد صلاح، نجم ليفربول، هوايته المفضلة في تحطيم الأرقام القياسية وكتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الدوري الإنجليزي.

نجح محمد صلاح في صناعة هدفين أمام ولفرهامبتون، في المباراة التي أقيمت على ملعب مولينو، في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت بفوز الريدز بثلاثية مقابل هدف.

ووفقًا لشبكة "سكواكا" المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، تخطى محمد صلاح رقم رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي السابق وأهلي جدة السعودي الحالي، حيث أصبح صلاح أكثر لاعب إفريقي صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي بـ63 مساهمة مباشرة.

كما تقاسم محمد صلاح مع أسطورة ليفربول، ستيفن جيرارد، رقمًا مميزًا بأن أصبح ثاني لاعب فقط يساهم في 200 هدف أو أكثر بالبريميرليج، بالتسجيل والصناعة معًا.

بينما قالت شبكة "أوبتا" إن محمد صلاح هو رابع لاعب يصنع في 5 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد موزي ليزت، وسيسك فابريجاس، وجيرارد ديلفو.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة 13 في صدارة البريميرليج، بينما توقف رصيد وولفرهامبتون عند 3 نقاط في المركز الـ15.

