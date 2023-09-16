قال السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، إن الثنائي إمام عاشور ورضا سليم قدما مباراة جيدة جدًا أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في كأس السوبر الإفريقي.

وكان فريق الأهلي قد خسر أمام نظيره اتحاد العاصمة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء السبت، في بطولة كأس السوبر الإفريقي 2023.

وأضاف كولر في تصريحات تليفزيونية: «إمام عاشور ورضا سليم قدما مباراة جيدة جدًا، ورضا تحديدًا ظهر بشكل جيد في الشوط الأول»..

وتابع: «رضا سليم شكل خطورة على مرمى الفريق الجزائري في أكثر من فرصة، بينما إمام عاشور قدم مباراة جيدة رغم أنه كان مصابا لفترة طويلة، وأنا متأكد أنه سيكون إضافة قوية للفريق، عندما يدخل معنا في نسق المباريات».

وأتم: «التبديلات تحدث وفقًا لمعطيات المباراة، ولا يمكن لأحد أن يضمن لي الفوز إن كنا أجرينا التبديلات مبكرًا، وعلى الجميع أن يتفهم أن الصفقات الجديدة تحتاج لوقت من أجل الانسجام».