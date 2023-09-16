كلوب : كان من الأفضل لهيندرسون أن يرحل عن ليفربول

قال يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إن جوردان هيندرسون لم يتم إجباره على الرحيل من الفريق، ولكنه اعترف أنه لم يكن بإمكانه أن يقدم لقائد الفريق السابق ضمانا بالمشاركة في المباريات، لذلك كان من الأفضل له أن يرحل عن الفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن هيندرسون - 33 عاما - ادعى، في مقابلة خلال فترة التوقف الدولي، بأنه شعر بعدم وجود رغبة في بقائه عندما عاد من عطلته الصيفية، ولهذا السبب اختار الانضمام لفريق الاتفاق السعودي، ولكن، كلوب أكد أنه لا يوجد عداء بين الثنائي.

وقال كلوب :"هيندرسون قال الحقيقة، في كل الأقسام، كان هذا هو الوضع".

وأضاف:" تحدثنا وقلت لهيندرسون إنني أريده أن يبقى ولكن كان علينا أن نتكلم في هذه المحادثات بشأن إمكانية عدم اللعب بشكل دائم".

وأردف :"لا يمكنني التحدث عن شيء قبل الموسم، وأن أقول للاعب أنه سيخوض 50 مباراة بواقع مئة بالمئة، لأنني لا أعلم هذا، الأمر متوقف على أدائه".

وأردف :"ولو كان هيندرسون قدم أداء جيدا، ربما كان سيشارك في الـ50 مباراة، هذا طبعا ممكن".

وواصل :"ولكن في مواقف معينة، بعلاقتنا الجيدة سويا، اعتقدت أنه من المهم أن نتحدث عن كل شيء لأنني لا أريد أن استيقظ في أحد الأيام ونتجادل سويا لأنه اعتقد أنه سيبدأ مباراة وأنا أبلغته بأنه لن يبدأها".

ويلتقي ليفربول مع وولفرهامبتون اليوم السبت بدون مدافعه ترينت ألكسندر أرنولد، الذي مازال يتعافى من إصابة في أوتار الركبة التي تعرض لها في المباراة التي فاز فيها ليفربول على أستون فيلا قبل أسبوعين.

ولكن أصبح إبراهيما كوناتي جاهزا للمباراة، مما يعني أن جو جوميز سيطلب منه أن يلعب في مركز الظهير الأيمن.