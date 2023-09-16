فحص أكثر من 63 ألف مواطن خلال 30 يوما ضمن مباردة 100 مليون صحة في سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج، توقيع مديرية الشئون الصحية الكشف الطبي وفحص 63 ألفا و800 مواطن ومواطنة، ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" خلال شهر أغسطس الماضي، شملت 5 مبادرات مختلفة استفاد منها أبناء المحافظة وهي: "الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وصحة الأم والجنين، وصحة المرأة، والسمعيات والكشف المبكر لعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة كبار السن".



ومن جانبه، أكد الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فحص 18 ألفا و400 مواطن من خلال مبادرة "الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة"، والتي تُقدم خدماتها بـ204 مقرات بمختلف المدن والمراكز، مشيرا إلى فحص 34 ألفا و400 سيدة من خلال مبادرتي "صحة الأم والجنين"، ومبادرة "صحة المرأة".



وأشار وكيل الوزارة، إلى فحص 10 آلاف طفل ضمن مبادرة "السمعيات" بسوهاج، والتي تُقدم خدماتها أيضا بـ204 مقرات بنطاق المحافظة.



وأوضح أن المبادرة تستهدف إجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، وفحص 1000 مواطن ضمن مبادرة "كبار السن من 65 عاما فما فوق"، بـ4 مراكز كمرحلة أولى وهي: "سوهاج، وأخميم، وجهينة، وطهطا".