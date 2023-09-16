وزيرة التخطيط تشارك في فعاليات قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 بنيويورك

تتوجه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى نيويورك للمشاركة في فعاليات قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، المنعقدة خلال الفترة من 17 ـ 19 سبتمبر الجاري.

وتشمل أجندة مشاركات الوزيرة خلال فعاليات القمة، المشاركة في الجلسة الخاصة بمبادرة الأمم المتحدة عالية التأثير حول التوطين High Impact Initiative on Localization، والمقرر عقدهـا غدا، حيث يقود هذه المبادرة تحالف مـن وكالات الأمم المتحدة "2030 Local"، وتحديداً برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتشارك مصر في هذه المبادرة، من خلال وزارة التخطيط نظراً لكون مصر إحدي الدول الرائدة في هذا المجال، في ضوء الجهود التي تبذلها خلال الفترة الأخيرة على المستوى الوطني لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات.

كما ستشارك السعيد، كمتحدث رئيس في الحـدث الجـانبي المنعقد بعنوان "Financing Localization or Localizing Finance“ وتنظمه وزارة التخطيط بالتعـاون مـع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" وتحالف "2030 Local"، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "موئل الأمم المتحدة" وذلك غدا الأحد، ويهدف الحدث إلى تسليط الضوء على جهود الدولة في التوطين المحلي للتنمية المستدامة، وكذلك استعراض تجربة مصر في إعداد التقارير الطوعية المحلية VLRs وإتاحة المجال لتبادل الخبرات والتجارب بين مصر والدول الأخرى في هذا المجال.

كما ستشارك السعيد في جلسة أهداف التنمية المستدامة الرقمية ومبادرة الأمم المتحدة عالية التأثير بشأن البنية التحتية العامة الرقمية، التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب المشاركة في الجلسات العامة لقمة أهداف التنمية المستدامة المقررة يومي 18، 19 سبتمبر 2023.

وخلال فعاليات يوم 18 سبتمبر ستشارك الدكتورة هالة السعيد كمتحدث في جلسة الآفاق الاقتصادية وأجندة أهداف التنمية المستدامة التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي "WEF".

كما تلقت هالة السعيد دعـوة من بورجي براندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي للمشاركة في جلسة لقادة الاقتصاد العالمي، والمقـرر انعقادهـا يوم 18 سبتمر، وتجمع هذه الجلسة صانعي السياسات وقادة الأعمال والخبراء رفيعي المستوى؛ لمناقشة كيفية تعزيز الثقـة الأساسية اللازمة للمضي قدما بجدول أعمال عالمي مشترك في ظل السياق الجيوسياسي الحالي وما يشهده من تحديات.

ومن المقرر عقد عدد من اللقاءات الثنائية على هامش فعاليات القمة، وتتضمن لقاء السعيد مع بورجي براندي رئيس المنتـدى الاقتصـادي العـالمي، لمناقشـة أجنـدة مصـر لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك تنفيذ المبادرات التنموية في مختلف المجالات، إلى جانب لقاء ثنائي مع السفير سيني نافو، منسق مبادرة التكيف الإفريقية "AAI".