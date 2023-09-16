في واحدة من حفلات توقيع رواية طبيب أرياف أحدث أعمال الكاتب محمد المنسي قنديل الروائية الصادرة عن دار الشروق عام 2020، روى للمرة الأولى واحدة من الحكايات العائلية الخاصة التي شكلت علاقته بوالده الذي كان يعمل في صناعة الغزل بالطريقة اليدوية التي أعتمدت على استخدام النول، جار الزمن على هذه الصناعة وترتب على ذلك أن خلت القاعة التي أسسها والده للعمل مع العمال ولم يبقى سواه في صحبة محمد المنسي قنديل طفلا، فطلب الأب من ولده الصغير أن يصاحبه في هذه القاعة ولا يتركه وحيدا، فقرر المنسي قنديل أن يقرأ الكتب بصوت عالي كي يحقق لأبيه السلوى التي قضت على صمت القاعة الموحش.



من هذه الحادثة التي رواها قنديل بحنين بالغ حتى دمعت عيناه يمكنك عزيزي القاريء أن تتخيل نشأة قنديل والطريقة التي تكونت بها ذائقته الأدبية ومنابع حرصه على الكتابة عن التراث والموروث الشعبي لإعادة إحياءه.



النشأة والميلاد



ولد الكاتب الروائي محمد المنسي قنديل بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في 16 سبتمبر عام 1949،تخرج في كلية الطب جامعة المنصورة عام 1975م ، ليبدأ حياته المهنية كطبيب في أحد قرى محافظة المنيا لمدة عام ونصف تكونت خلالها خبرته الكبيرة بالريف وأحوال الأسر المصرية التي تجلت فيما بعد في أعماله الأدبية، ثم انتقل فيما بعد للعمل بالتأمين الصحي بمحافظة القاهرة حتى أعتزل ممارسة الطب وتفرغ للعمل في مجالات الكتابة الأدبية فقط.



بداية المشوار الأدبي



بدأ مشواره الأدبي وهو لا يزال طالبا بكلية الطب بكتابة قصة بعنوان أغنية المشرحة الخالية التي فازت بالجائزة الأولى في نادي القصة عام 1970، ونشرت في العديد من الدوريات حتى قام بضمها إلى مجموعته القصصية الشهيرة من قتل مريم الصافي التي صدرت عام 1986، وتوجت بجائزة الدولة التشجيعية عام 1988.



فاز وهو طالب أيضا بجائزة الثقافة الجماهيرية عن قصة سعفان مات التي تحكي مأساة عمال التراحيل.



الأعمال القصصية:



وفي عام 1986 نشر مجموعته القصصية الثانية احتضار قط عجوز، ثم مجموعة قصصية بعنوان بيع نفس بشرية عام 1987 التي تم تحويل واحدة من قصصها إلى فيلم سينمائي شهير بعنوان فتاة من إسرائيل.



وفي عام 1993 قدم واحدة من أهم أعماله الأدبية بعنوان آدم من طين ويرجع ذلك الأمر إلى أن هذه المجموعة جمعت بين الرواية والقصة القصيرة، فقد ضمت روايتين متوسطتين وأربع قصص قصيرة.



في عام 2001 قدم مجموعته القصصية الخامسة بعنوان عشاء برفقة عائشة، كما شهد هذا العام أيضا صدور أول الأعماله الأدبية عن التراث بعنوان تفاصيل الشجن في وقائع الزمن، وقد تم إعادة نشر هذا الكتاب عام 2014 تحت عنوان لحظة تاريخ عن دار الشروق.



انكسار الروح كانت بوابة عبوره إلى عالم الرواية:



كانت أول أعماله الروائية عام 1988 برواية انكسار الروح التي عبر من خلالها عن الأزمات والانكسارات التي خلفتها هزيمة 1967 في نفس جيل كامل.



كانت عودة المنسي قنديل لعالم الرواية عام 2005 برواية قمر على سمرقند الصادرة عن دار الشروق والتي توجت بجائزة ساويرس للآداب عام 2006، وتعد من أصعب أعماله الأدبية من جهة البحث والتوثيق لقلة المصادر الخاصة بمضمون الرواية مما تطلب جهد أكبر وأكثر مشقة.



وفي عام 2009 أصدر رواية يوم غائم في البر الغربي عن دار الشروق، التي تعد رواية إنسانية تعتمد على الخلفية التاريخية للمكان والزمان، كما وصلت هذه الرواية إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر عام 2010.



وفي عام 2012 أصدر رواية أنا عشقت عن دار الشروق، والتي عاد من خلالها إلى نشأته، فأحداث الرواية تدور العديد منها في مدينة المحلة الكبرى، كما لا يمكن أن ننسى الغلاف الأشهر للرواية في تلك الفترة، الفتاة التي تقف وحيدة تنتظر ولا تفقد الأمل.



وفي عام 2015 كانت له عودة ثانية إلى أعماق التاريخ المصري من خلال رواية كتيبة سوداء الصاردة عن دار الشروق.



قرر المنسي قنديل الاستعانة بذكريات الشباب والعمل في مجال الطب من خلال أحداث رواية طبيب أرياف أحدث أعماله الروائية الصادرة عن دار الشروق عام 2020.



هزيمة ٦٧ كانت السبب خلف كتابته للأعمال التاريخية:



أهم ما يميز المنسي قنديل ككاتب وروائي أيضا هو ولعه بالتراث المصري وموروث الحكايات الشعبية التاريخية، شغف بدأ في أعقاب عام 1967 كملاذ للهرب من الهزيمة، شغف أنتج العديد من الأعمال التي لا تقل تميز أو قيمة عن أعماله الأدبية بل أضاف بها لكتابة التاريخ، فقد تميزت بالحس الأدبي، والسلاسة السردية التي تميز قلم ولسان الراوي، ليصبح مجمل هذه الأعمال أربعة، وقائع عربية عام 1989، شخصيات حية من الأغاني 1990، التي صدرت في طبعات حديثة فيما بعد عن دار الشروق، بالإضافة إلى كتاب لحظة تاريخ عام 2014.



كما أصدر كتاب عظماء في طفولتهم عام 1991، الذي صدر في طبعة جديدة مؤخرا عن دار الكرمة وفيه قدم قصص عن شخصيات تاريخية هامة مثل جمال عبدالناصر، عباس العقاد، صلاح الدين الأيوبي، وطه حسين وغيرهم.



كتابة أدب الطفل والسيناريو السينمائي:



لم يقتصر إبداع المنسي قنديل على هذه المجالات فقط، فقد كتب العديد من الأعمال في أدب الطفل منها يهودي في بلاط النعمان، حكايات صغيرة لريم، وسندباد في جزيرة القرنفل.



كما كتب سيناريو فيلم آيس كريم في جليم عام 1992.



ومازلت إبداعات المنسي قنديل مستمره بمشاركته في العديد من المحافل الأدبية وحفلات التوقيع وإدارة كبرى الاحتفالات الأدبية ومشاركة شباب الكتاب من خلال قراءته لأعمالهم ومناقشتهم في حفلات توقيعهم الأولى، ومازال القاريء في انتظار أعمال المنسي قنديل التي يعتبر صدورها بمثابة قنديل ينير المشهد الأدبي من حين إلى آخر.