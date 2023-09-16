تركيا ترد على تقرير أمريكي أدرجها ضمن قائمة دول «تُجند الأطفال»

ردت أنقرة رسميا، على تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية أدرج اسم تركيا ضمن قائمة الدول التي تجند أطفالا مع التحديث الذي ورد في تقرير الاتجار بالبشر لعام 2023.



وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، أوردته وكالة الأناضول الرسمية، اليوم السبت، إن البلاد تبذل ما سمته «قصارى جهدها» لمنع جريمة الاتجار بالبشر، ومعاقبة المجرمين، وحماية ضحايا الجريمة، وتواصل جهودها لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في هذا الصدد.



وأضاف البيان: «نرى أن قضية حقوق الإنسان قد يتم تسييسها مرة أخرى في التقرير الأمريكي».



وذكر بيان الخارجية التركية: «نرفض المزاعم المتعلقة بتجنيد الأطفال في بلادنا، التي هي طرف في الأنظمة الدولية الرئيسية، بما في ذلك تلك التي اعتمدتها الأمم المتحدة، فيما يتعلق بحماية حقوق الأطفال، وتنفذها بعناية».



كما أعربت وزارة الخارجية عن أسفها لتجاهل ما قالت إنها جهود كبيرة تبذلها تركيا لمنع الاتجار بالبشر، وذكرت: «كان من المتوقع من الولايات المتحدة التي تقدم الدعم العسكري والمالي لتنظيم بي كي كي/ واي بي جي الإرهابي المتورط بتجنيد الأطفال قسراً في أعمال إرهابية في سوريا والعراق، أن تواجه هذا الواقع قبل توجيه مثل هذا التشهير ضد تركيا».