عمرو أديب: قرار الإفراج عن محمد زهران مؤسس تيار استقلال المعلمين حكيم جدا ويريح القلب

علق الإعلامي عمرو أديبا، على قرار الإفراج عن الدكتور محمد زهران، مؤسس تيار استقلال المعلمين، الذي تم إلقاء القبض عليه، منذ يومين، مؤكدا أنه قرار حكيم جدا.

وأضاف خلال تقديم برنامج «الحكاية»، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أن هذا الخبر مريح ورائع وأنه على ما يبدو شعور الموجودين بالحوار الوطني بالحرج بعد القبض على الدكتور «زهران» الذي شارك في جلسات الحوار لذا تم التحرك في هذا الأمر، مبديا أمله في أن يكون بداية للإفراج عن آخرين.

وشدد على ضرورة مقابلة الرأي بالرأي، ولا بد من تخطي هذه المرحلة بأن يظل صاحب الرأي آمنا، موجها الشكر للقائمين على الحوار الوطني وعلي رأسهم الدكتور ضياء رشوان، منوهًا بأنه لابد من تطبيق المبدأ على الجميع.

ولفت إلى أن القرار يعطي بصيصا من نور، مؤكدا أن الدولة ما زالت قوية وذلك باعتراف الداني والقاصي بها أرضية ثابتة تسمح باستقبال كل الآراء، وأن الفترة القادمة هي فترة مناسبة للتعبير عن الرأي.

وعقب: «الكلام مبيقتلش والحروف مبتعورش والتعبير أصبح لا يتم منعه».

وأعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تعليق مشاركتها بجلسات الحوار الوطني، الأربعاء الماضي، بعد الكشف عن القبض على الدكتور محمد زهران، مؤسس الاتحاد الوطني المستقل للمعلمين المصريين وأحد الخبراء المشاركين في جلسات لجنة التعليم بالحوار الوطني.