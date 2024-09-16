الحكومة الباكستانية تخفض أسعار المنتجات البترولية

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خفضت الحكومة الباكستانية سعر البنزين بمقدار 10 روبيات، وسعر الديزل عالي السرعة بمقدار 06ر13 روبية.

وجاء قرار خفض أسعار المنتجات البترولية بناء على توجيهات رئيس الوزراء شهباز شريف؛ لتخفيف العبء عن المستهلكين، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتدبرس الباكستانية، اليوم الاثنين.

كما خفضت الحكومة سعر الكيروسين بمقدار 15ر11 روبية، وسعر زيت الديزل الخفيف بمقدار 12ر12 روبية.

وأعلنت الحكومة أنه اعتبارا من اليوم الاثنين، سيتم تثبيت سعر البنزين عند 10ر249 روبية، وسعر الديزل عالي السرعة عند 69ر249 روبية.

وقامت هيئة تنظيم النفط والغاز بحساب سعر المستهلك للمنتجات البترولية، بناء على التغييرات في الأسعار في السوق العالمية.

وبناء على ذلك، سيتم تعديل أسعار المنتجات البترولية للأسبوعين المقبلين، اعتبار من اليوم الاثنين.