أهلي جدة يفوز على بيرسبوليس الإيراني بشق الأنفس في بطولة النخبة الآسيوية

اقتنص أهلي جدة فوزا صعبا أمام ضيفه بيرسبوليس الإيراني، بنتيجة 1-0، اليوم الاثنين، على ملعب ‎مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة.

سجل هدف أهلي جدة الوحيد لاعبه الإيفواري، فرانك كيسي، في الدقيقة الثانية، بعدما استفاد من تمريرة زميله رياض محرز، ليسدد قذيفة من داخل منطقة الجزاء، استقرت في شباك الفريق الإيراني.

سقط أوستون أورونوف، نجم بيرسبوليس، داخل منطقة جزاء أهلي جدة في الدقيقة 42 بعد تداخل مع المدافع التركي ميريح ديميرال، واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء، قبل أن يستدعيه حكام الفار لمشاهدة اللقطة عن قرب ليقوم بعدها بإلغاء ركلة الجزاء.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح أهلي جدة في الدقيقة 56 بعدما توغل إيفان توني في منطقة بيرسبوليس، وتلاعب بالدفاع ليسقط ويحتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي، أهدرها رياض محرز أمام تألق مواطنه أليكسيس جندوز.

وخلال خروج محرز من اللقاء بديلا أطلقت جماهير أهلي جدة صافرات استهجان عليه بسبب المستوى الباهت الذي قدمه، وإهداره ضربة الجزاء.