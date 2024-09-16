النصر يسقط في فخ التعادل أمام الشرطة العراقي بكأس النخبة الآسيوية

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خيم التعادل الإيجابي على مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي، بهدف لمثله، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة كأس النخبة الآسيوية.

تقدم سلطان الغنام بهدف للنصر السعودي في الدقيقة 14 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأدرك محمود داود التعادل للشرطة العراقي في الدقيقة 24 من تسديدة صاروخية من على مشارف منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 40 رفض الحكم احتساب ركلة جزاء للشرطة العراقي بعد سقوط لاعبه داخل منطقة الجزاء، بعد العودة لتقنية الفيديو «فار».

حاول كلا الفريقين تسجيل هدفا وخطف نقاط المباراة الثلاث، لكن تلك المحاولات لم تكلل بالنجاح لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

جدير بالذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد غاب عن اللقاء بسبب إصابته بعدوى فيروسية أدت إلى استبعاده من قائمة النصر للمباراة.