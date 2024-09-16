السوبرانو أميرة سليم عن أغنيتها الجديدة بنحب المصرية: تكريما للمرأة المصرية

حصلت عليها السوبرانو العالمية أميرة سليم على إشادات واسعة، بعد طرحها أغنيتها الجديدة "بنحب المصرية" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، والمنصات الموسيقية، وهي بالتعاون مع إسكندر القطاري الموسيقار والملحن والموزع، والشاعرة التونسية رفقة بن علي، والموزع يوسف علاء الدين، ومهندس الصوت شريف عبد المجيد.

وقالت "سليم"، في بيان لها اليوم الإثنين: "تُعَدُّ هذه الأغنية تكريمًا للمرأة المصرية، لأننا في حاجة إلى مثل هذه الأفكار المبتكرة، وعلى الرغم من أن كلمات الأغنية كتبتها الشاعرة التونسية رفقة بن علي، فقد طلبت منها تحويلها إلى اللهجة العامية المصرية، لأنني شعرت أن كلمات الأغنية يجب أن تُعبر عن الروح المصرية".

وأضافت: "أعتقد أن الجمهور تفاجأ بأنها أول أغنية باللهجة العامية من مغنية أوبرا مثلي، ما يحمل رسالتين: الأولى اجتماعية، حيث نُقدِّم تحية للمرأة المصرية، والرسالة الأخرى فنية، حيث نثبت أن مغني الأوبرا قادر على التواصل مع جميع فئات المجتمع بموسيقى قريبة إلى قلوبهم، وليس حكرًا على نوع فني معين".

وتقول كلمات الأغنية التي تم العمل عليها لشهور طويلة لتخرج إلى النور: "بنحب المصرية الحلوة ديا.. بتشقى وتتعب م الفجرية.. بنحب المصرية عيون بهية.. بترسم حياتها وهي صبية.. بنحب المصرية القوية، حبت وجابت أحلى ذرية.. بنحب المصرية الخيالية.. سافرت لبعيد شافت الحرية".