استشهاد 5 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين شمالي وجنوبي غزة

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استشهد خسمة فلسطينيين، اليوم الاثنين، جراء قصف طائرات إسرائيلية لتجمع مواطنين وجرارا زراعيا في قطاع غزة.

وأفاد شهود الدفاع المدني في قطاع غزة بمقتل 5 فلسطينيين، 3 منهم جراء استهداف تجمع للمواطنين شمالي القطاع، واثنان آخران في قصف جوي إسرائيلي استهدف جرارا زراعيا شمالي مدينة رفح جنوبي القطاع،وفق وكالة الأناضول.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني الجثامين التي كانت عبارة عن أشلاء ونقلتها إلى سيارة الإسعاف.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.