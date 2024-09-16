استشهاد أربعة فلسطينيين في غزة وإسرائيل تقصف مدرسة سابقة

استشهد أربعة فلسطينيين في هجمات إسرائيلية في قطاع غزة، حسبما قالت مستشفيات اليوم الأحد، حيث قصفت إسرائيل مدرسة سابقة أخرى في القطاع.

وأفاد مستشفى العودة بأن ثلاث ضحايا لقوا حتفهم في قصف منزل في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة.

واستشهد فلسطيني رابع في هجوم في مخيم جباليا للاجئين، حسبما أعلن مستشفى كمال عدوان في شمال غزة. وقال متحدث عسكري إسرائيلي إنهم يحققون في هذه التقارير.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 41 ألفا و206 شهداء، إلى جانب أكثر من 95 ألفا و 337 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 24 شهيدا و57 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 345 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".





