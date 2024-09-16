حزب الله: الصاروخ اليمني يكشف وهن الكيان الإسرائيلي

أشاد حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، بالهجوم الصاروخي النوعي الذي شنته جماعة الحوثي اليمنية على وسط إسرائيل.

وقال حزب الله في بيان صحفي اليوم، أوردته الوكالة الوطنية للإعلام: "نشيد إشادة عالية بالهجوم الصاروخي النوعي على الكيان الصهيوني الذي نفذته القوة ‏الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية وحقق أهدافه بدقة بالغة في ظروف عسكرية معقدة وكشف وهن ‏هذا الكيان وضعفه على كل المستويات".‏

وأضاف البيان: "إن القرار الشجاع الذي أخذته القيادة الشريفة في اليمن العزيز بالرد على العدوان هو تعبير حقيقي عن ‏الموقف العام والموحد لمحور المقاومة على كل الجبهات بمواصلة الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني ‏المظلوم ومقاومته الشريفة والباسلة ورفع الظلم والمعاناة عنه وإيقاف حرب الإبادة العنصرية ‏والإجرامية".

وكانت جماعة الحوثي في اليمن أعلنت أمس الأحد تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا عسكريا في إسرائيل، وذلك بصاروخ باليستي جديد فرط صوتي.