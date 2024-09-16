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أعداد جريدة الشروق
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حزب الله: الصاروخ اليمني يكشف وهن الكيان الإسرائيلي

د ب أ
نشر في: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 9:46 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 9:46 ص

أشاد حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، بالهجوم الصاروخي النوعي الذي شنته جماعة الحوثي اليمنية على وسط إسرائيل.

وقال حزب الله في بيان صحفي اليوم، أوردته الوكالة الوطنية للإعلام: "نشيد إشادة عالية بالهجوم الصاروخي النوعي على الكيان الصهيوني الذي نفذته القوة ‏الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية وحقق أهدافه بدقة بالغة في ظروف عسكرية معقدة وكشف وهن ‏هذا الكيان وضعفه على كل المستويات".‏

وأضاف البيان: "إن القرار الشجاع الذي أخذته القيادة الشريفة في اليمن العزيز بالرد على العدوان هو تعبير حقيقي عن ‏الموقف العام والموحد لمحور المقاومة على كل الجبهات بمواصلة الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني ‏المظلوم ومقاومته الشريفة والباسلة ورفع الظلم والمعاناة عنه وإيقاف حرب الإبادة العنصرية ‏والإجرامية".

وكانت جماعة الحوثي في اليمن أعلنت أمس الأحد تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا عسكريا في إسرائيل، وذلك بصاروخ باليستي جديد فرط صوتي.


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