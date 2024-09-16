إنقاذ 8 أشخاص إثر غرق قارب صيد قبالة الساحل الغربي لكوريا الجنوبية

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تمكنت السلطات في كوريا الجنوبية من إنقاذ ثمانية أشخاص كانوا على متن قارب صيد غرق قبالة الساحل الغربي لكوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن خفر السواحل في البلاد القول إن القارب البالغ وزنه 35 طنا كان قد انقلب قبالة مدينة جونسون الساحلية الغربية حوالي الساعة 7:36 صباحا بالتوقيت المحلي (22:36 بتوقيت جرينتش يوم الأحد).

وتم إنقاذ جميع الأشخاص الثمانية على متن القارب المنكوب بعد أن أرسل خفر السواحل مروحيات وسفن دورية إلى مكان الحادث لتنفيذ عمليات الإنقاذ.

وأمر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول بشكل عاجل وزير المحيطات ومصايد الأسماك ورئيس خفر السواحل بإنقاذ الضحايا من خلال تعبئة جميع الأفراد والمعدات المتاحة بعد تلقيه تقريرا عن الحادث، وفقا للمكتب الرئاسي.