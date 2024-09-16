ينظم الأطباء في المستشفيات البلدية في أنحاء ألمانيا إضرابا ليوم كامل اليوم الاثنين، وذلك في محاولة للدفع بالمفاوضات القادمة حول الأجور.

وتطالب نقابة الأطباء الألمان "ماربورجر بوند"، وهي نقابة رئيسية تمثل 60 ألف طبيب، بزيادة في الأجور بنسبة 5ر8% خلال العام المقبل، بالإضافة إلى إصلاحات في قوانين العمل بنظام الورديات.

ومن المزمع تنظيم مسيرة كبيرة في مدينة فرانكفورت غربي البلاد.

وأفادت النقابة بأن الأطباء الذين تمثلهم يشعرون بعدم الرضا بعد جولتين غير ناجحتين من المفاوضات مع أصحاب العمل. ومن المقرر استئناف المفاوضات يوم غد الثلاثاء.

وقالت النقابة إنه سيجري ترتيب الرعاية الطارئة مع المستشفيات المتأثرة خلال فترة الإضراب..