أندر بطريق في العالم «هويهو» يتوج مرة أخرى كأفضل طائر في نيوزيلندا

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تصدر البطريق أصفر العينين، أو "هويهو"، قائمة الطيور المفضلة في انتخابات أفضل طائر للعام التي تجرى سنويا في نيوزيلندا.

وتسعى مسابقة "فورست آند بيرد" إلى تصنيف الطيور المحلية المفضلة لزيادة الوعي بالتهديدات التي تواجه الأنواع النادرة في نيوزيلندا.

وبطريق "هويهو"، الذي يعني اسمه الماوري "الصائح"، هو أندر بطريق في العالم، حيث لم يتبق منه سوى حوالي 160 زوجا على البر الرئيسي لنيوزيلندا.

وكانت مدينة دانيدين، على الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا، هي التي تبنت البطريق في المسابقة، مما دفعه إلى المركز الأول.

وقال مدير الحملة تشارلي بوكان إن دانيدين هي عاصمة الحياة البرية في البلاد.

وتابع بوكان "هذا ليس مجرد فوز للهويهو، بل لجميع مجتمع مدينة دانيدين والمنظمات التي تعمل بجد من أجل حمايتهم".

وأضاف "يحتاج الأمر إلى مجتمع، ودانيدين لديها مجتمع داعم بشكل مذهل يقدر حقا الحياة البرية والمناظر الطبيعية الشهيرة عالميا".

وحصل هويهو على تأييد شخصيات بارزة، بما في ذلك الناشطة البيئية جاين جودال ورئيسا الوزراء السابقان هيلين كلارك وكريس هيبكنز.

وينضم هويهو إلى كاكابو باعتباره الطائر الوحيد الذي فاز بلقب الطائر المفضل في العالم مرتين، بعد فوزه أيضا في عام 2019.

وتم الإدلاء بما مجموعه 52 ألفا و 477 صوتا مؤكدا من قبل عشاق الطيور من نيوزيلندا وحول العالم.

وكانت الانتخابات السابقة قد شابتها فضائح التصويت الأجنبي وفضائح الغش. ففي العام الماضي، أدلى 350 ألف شخص بأصواتهم بعد أن قام الكوميدي البريطاني-الأمريكي ومقدم البرامج التلفزيونية جون أوليفر بتأييد الفائز النهائي، البطريق "بوتيكتيك".

وقالت نيكولا توكي، المديرة التنفيذية لـ "فورست آند بيرد"، إن أعدادا صغيرة من البطاريق تعيش على الساحل الشرقي للجزيرة الجنوبية، بينما تعيش أعداد أكبر في جزيرة راكيورا ستيوارت والجزر الفرعية في القطب الجنوبي، جزر أوكلاند وكامبل.

وتابعت "لم يكن من الممكن تسليط الضوء هذا في وقت أفضل من هذا".

وأضافت "هويهو يتعرض للأذى من جميع الجهات. يعانون من أمراض رهيبة مثل الدفتيريا ويتعرضون للهجوم من قبل الكلاب".

وفي حين أن جهود الحفاظ المكثفة تساعد هويهو على البقاء على اليابسة، فإن البطاريق معرضة للخطر في البحر.

وقالت توكي "إنهم يغرقون في شباك الصيد ولا يمكنهم العثور على ما يكفي من الطعام".وأضافت أن "هويهو في بلدنا يحتاج إلى مناطق محمية بحرية بشكل عاجل لتوفير فرصة لبقائهم على قيد الحياة".