5 قوافل شاملة من جامعة قناة السويس تشارك في مبادرة بداية جديدة

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، رفع درجة الاستعداد القصوى بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، للمشاركة في المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق عدة أهداف، منها رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية المستدامة في مجالات الصحة، التعليم، الثقافة، الرياضة، وتوفير فرص العمل بالتعاون بين جهات الدولة والمجتمع الأهلي. تسعى المبادرة لتحسين جودة حياة المواطنين في جميع المحافظات، تقديم خدمات وأنشطة متنوعة للفئات العمرية المختلفة، تعزيز المهارات البشرية، وتطوير الخدمات الحكومية بالتعاون مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور مندور في مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. وأشار إلى دور الجامعة في تنفيذ المبادرات الرئاسية، مثل "حياة كريمة"، مشددًا على مضاعفة الجهود في إطار مبادرة "بداية"، التي تشارك فيها الجامعة من خلال ٥ قوافل شاملة تبدأ في 30 سبتمبر وتستمر لمدة 100 يوم. كما وجه مندور بتفعيل دور الوحدات ذات الطابع الخاص وتقديم الدعم اللازم لها.

من جهتها، قدمت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، العديد من المقترحات، منها تفعيل ملف المخلفات لتحقيق أقصى استفادة منها. وأكدت وضع خطة تنفيذية لكل الوحدات ذات الطابع الخاص لتحديد الدعم المطلوب.

كما اقترحت أبو المعاطي إقامة ملتقى توظيف في كل كلية وملتقى عام على مستوى جميع الكليات، بالإضافة إلى إجراء استبيان حول احتياجات سوق العمل في كل مجال، من خلال معرفة آراء الشركات والمؤسسات حول المهارات المطلوبة للخريجين.