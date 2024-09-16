بعد 64 يوما فقط من نجاته من محاولة اغتيال أولى، كان المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية والرئيس السابق، دونالد ترامب، هدفا، أمس، لمحاولة اغتيال ثانية، باءت بالفشل. يأتي ذلك مع دخول السباق للبيت الأبيض مراحله النهائية واحتدام المنافسة مع المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس.

*هل تتغير خطط ترامب؟

ووسط توقعات بتبعات المحاولة الثانية للاغتيال، أفضت إلى أنه ستتم مراقبة تصرفات ترامب في الأيام المقبلة عن كثب، وفقا لوسائل إعلام امريكية، إلا أنه لم يتضح بعد التأثير الكامل لتلك الواقعة، وذلك على النقيض من المحاولة الأولى التي أثارت موجة من ردود الفعل من حول العالم ودفعت البعض للتنبؤ بفوز ترامب في الانتخابات التي ستعقد في نوفمبر المقبل.

من جانبه، لم يعلن ترامب عن أي تغييرات في جدول أعماله عقب محاولة الاغتتيال الثانية حتى الآن، ومن المقرر أن يتحدث في بث مباشر عبر منصة "إكس" مساء اليوم من منتجعه في مار إيه لاغو، لإطلاق منصة تشفير خاصة بأبنائه، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

*تكثيف حماية ترامب

بدوره، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، إن "ترامب أكثر من يتعرض للتهديد ومن المهم زيادة حمايته"، مشيرا إلى أن الكونجرس سيتحرك بسرعة لمساءلة وزير الداخلية عن محاولة اغتيال ترامب.

*ماذا قال ترامب بعد محاولة الاغتيال الثانية؟

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى أنصاره، قال ترامب: "كانت هناك طلقات نارية قريباً مني، لكن قبل أن تبدأ الشائعات في الخروج عن السيطرة، أردت أن تسمعوا مني هذا أولاً: أنا بخير وبصحة جيدة!".

وقال جيه دي فانس، الذي اختاره ترمب نائباً له في حملته الرئاسية، والسيناتور الأمريكي ليندسي جراهام من ساوث كارولينا إنهما تحدثا مع ترامب بعد الحادث، وقالا إنَّه في "حالة معنوية جيدة". كذلك، تواصل ترامب مع العديد من مقدمي البرامج في قناة "فوكس نيوز".

وقال شون هانيتي، مقدم برنامج "فوكس نيوز"، وهو صديق مقرّب للرئيس السابق، على الهواء إنّه تحدث مع ترامب وشريكه في لعبة الجولف، ستيف ويتكوف، بعد ذلك، وإنَّهما كانا معا عندما سمعا صوت "بوب بوب، بوب بوب". وقال ويتكوف: "في غضون ثوانٍ، انقض عملاء الخدمة السرية على ترامب وغطوه لحمايته".

وأضاف ويتكوف: "بعد لحظات، تمكنت عربة سريعة معززة بالفولاذ وحماية أخرى من إبعاد ترامب عن الساحة".

ووصف هانيتي ردة فعل ترامب بعد ذلك - عندما اتضح أن الجميع في أمان - بالمزاح، وعبّر عن حزنه لأنه لم يتمكن من تحقيق الهدف في الحفرة الأخيرة، لأنه "كان متعادلاً وسجل ضربة ناجحة".



