مصرع 3 أشخاص إثر نشوب سلسلة من حرائق الغابات في البرتغال

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب 17 أخرون جراء حرائق غابات نشبت في مناطق عديدة في البرتغال، حسبما قالت السلطات اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق، توفي رجل إطفاء إثر إصابته بنوبة قلبية، وتم انتشال جثتي مدنيين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "لوسا" البرتغالية، نقلا عن وكالة الحماية المدنية.

وذكرت السلطات البرتغالية أنه تم نشر أكثر من 3500 من رجال الإطفاء وقوات الجيش والحماية المدنية، وقد كانت مناطق شمال ووسط البلاد هي الأكثر تضررا.

وقال رئيس وكالة الحماية المدنية أندريه فيرنانديز "الوضع لم يخرج عن السيطرة، لكنه معقد"، مضيفا أن جهود إخماد الحرائق تتقدم بشكل جديد في ظل الظروف الراهنة.

وألغى رئيس الوزراء لويس مونتينيجرو كل المواعيد حتى مساء غد الثلاثاء بسبب الحرائق.

ومن المقرر أن ترسل كل من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان طائرتين لإخماد الحرائق بعد تلقي طلبات من لشبونة في إطار آلية الحماية المدنية بالاتحاد الأوروبي، حسبما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وقالت وزارة الداخلية البرتغالية إن الطائرتين الإسبانيتين ستصلان اليوم الاثنين.

وكانت منطقة أفيرو الساحلية بشمال البلاد الأكثر تضررا، حيث تشتعل بها ثلاثة حرائق كبيرة وعدد من الحرائق الصغيرة.

وقال أنطونيو لوريرو عمدة بلدة البيرجاريا فيلها التي تبعد ستين كيلومترا عن مدينة بورتو ويقطنها نحو 25 الف نسمة، في تصريحات لجريدة "بوبليكو" إن العديد من المنازل والسيارات احترقت في البلدة.