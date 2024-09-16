 اليابان ترسل مواد إغاثة طارئة إلى فيتنام بعد تضررها من إعصار - بوابة الشروق
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اليابان ترسل مواد إغاثة طارئة إلى فيتنام بعد تضررها من إعصار

د ب أ
نشر في: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 9:35 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 9:35 ص

أرسلت اليابان إمدادات إغاثة طارئة إلى فيتنام للمساعدة في التعافي من آثار إعصار "ياجي"، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، اليوم الاثنين.

وأقيمت مراسم التسليم أمس الأحد في مطار نويباي الدولي بهانوي، بمشاركة مسئولين من السفارة اليابانية والحكومة الفيتنامية.

وقُدمت الإمدادات بما في ذلك أجهزة تنقية المياه، من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

وكان الإعصار قد ضرب شمالي فيتنام في السابع من سبتمبر الجاري، ما تسبب في حدوث انزلاقات أرضية وفيضانات. وتقول السلطات في البلاد إن الإعصار أسفر عن مقتل 281 شخصا وفقدان 67 آخرين.

وأعرب مسئول حكومي فيتنامي عن امتنانه للدعم السريع والقيم من حكومة وشعب اليابان.


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