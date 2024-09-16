مراهق يهاجم ويصيب طلابا ومعلما بمطرقة في مدرسة بروسيا

أفادت تقارير بقيام مراهق، اليوم الاثنين، بمهاجمة وإصابة العديد من التلاميذ والمعلمين بمطرقة في مدرسة بمنطقة أورال في روسيا.

وقالت السلطات في مدينة تشيليابينسك الكبرى، إنه قد تم نقل 4 أشخاص إلى المستشفى، بينهم فتاتان وصبي (13 عاما)، بالإضافة إلى مدرس.

وأوضح المسئولون أن حالة الأربعة مستقرة، وقد تم القبض على المشتبه به.

ولم تكن خلفية وقوع الحادث في المدرسة - التي يعاني الطلبة فيها من صعوبات سلوكية -واضحة في البداية.

ومن جانبه، أعلن الحاكم أليكسي تيكسلر، عن القيام بمراجعة كاملة لجميع المؤسسات التعليمية بالمنطقة، في منشور له على منصة "تليجرام"، اليوم الاثنين.