 مراهق يهاجم ويصيب طلابا ومعلما بمطرقة في مدرسة بروسيا - بوابة الشروق
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مراهق يهاجم ويصيب طلابا ومعلما بمطرقة في مدرسة بروسيا

موسكو (د ب أ)
نشر في: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 4:47 م | آخر تحديث: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 4:47 م

أفادت تقارير بقيام مراهق، اليوم الاثنين، بمهاجمة وإصابة العديد من التلاميذ والمعلمين بمطرقة في مدرسة بمنطقة أورال في روسيا.

وقالت السلطات في مدينة تشيليابينسك الكبرى، إنه قد تم نقل 4 أشخاص إلى المستشفى، بينهم فتاتان وصبي (13 عاما)، بالإضافة إلى مدرس.

وأوضح المسئولون أن حالة الأربعة مستقرة، وقد تم القبض على المشتبه به.

ولم تكن خلفية وقوع الحادث في المدرسة - التي يعاني الطلبة فيها من صعوبات سلوكية -واضحة في البداية.

ومن جانبه، أعلن الحاكم أليكسي تيكسلر، عن القيام بمراجعة كاملة لجميع المؤسسات التعليمية بالمنطقة، في منشور له على منصة "تليجرام"، اليوم الاثنين.


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