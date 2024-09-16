قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، إن بلاده لم ترسل أي أسلحة إلى روسيا منذ توليه السلطة في أغسطس، بعد أن اتهمت القوى الغربية طهران بتسليم صواريخ باليستية إلى موسكو في سبتمبر أيلول.

واتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها إيران الأسبوع الماضي، بنقل صواريخ باليستية إلى روسيا لاستخدامها في حربها بأوكرانيا مما أدى إلى فرض عقوبات جديدة على موسكو وطهران.

ونفت روسيا وإيران المزاعم الغربية. وردًا على سؤال عما إذا كانت إيران نقلت صواريخ إلى روسيا، قال بزشكيان في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون: «من المحتمل أن يكون التسليم قد حدث في الماضي... لكن يمكنني أن أؤكد لكم أنه منذ توليت منصبي لم يحدث أي تسليم من هذا القبيل إلى روسيا».

وفي فبراير الماضي، ذكرت وكالة رويترز أن إيران زودت روسيا بعدد كبير من الصواريخ سطح/سطح الباليستية القوية، في تعميق للتعاون العسكري بين البلدين الخاضعين لعقوبات أمريكية.