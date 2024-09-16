 حرب غزة.. الاحتلال يقتحم قرية قريوت جنوب نابلس - بوابة الشروق
الإثنين 16 سبتمبر 2024 6:05 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

حرب غزة.. الاحتلال يقتحم قرية قريوت جنوب نابلس

وفا
نشر في: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 5:16 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 5:16 ص

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قرية قريوت، جنوب نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك