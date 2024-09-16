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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قرية قريوت، جنوب نابلس.
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.